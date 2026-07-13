Ariano: "Prestate attenzione lungo la strada provinciale 414" La polizia municipale segnala la situazione di pericolo alla provincia e alto calore

"Prestate attenzione lungo la strada provinciale 414 ad Ariano Irpino, pochi metri prima dell'imbocco di località Sterda".

Pericolo non segnalato per automobilisti e soprattutto centauri a causa della presenza di tre dossi stradali, dovuti ad un ripristino di asfalto non rullato dopo i lavori di riparazione alla condotta idrica in tre punti uno dopo l'altro eseguiti da alto calore.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha immediatamente allertato per la pericolosità dell'arteria e il possibile rischio incidenti, sia l'ente Provincia di Avellino e che l'Alto Calore.

Un tratto di strada interessato da numerose perdite lungo tutto il percorso che porta a Montecalvo Irpino. E un appello arriva da località Cerreto, interessata da una perdita di acqua davanti all'ingresso della chiesa di San Giovanni Evangelista. L'appello dei residenti affinchè la riparazione possa avvenire prima della festa in programma dal 17 al 19 luglio.