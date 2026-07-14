Venti anni di storia di Biogem: oggi arriva il governatore Fico ad Ariano In occasione dell'evento poste italiane attiva un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale

La prima volta di Robero Fico ad Ariano Irpino, dopo essere stato eletto presidente della regione Campania nel novembre del 2025.

Il governatore sarà a Biogem per il prestigioso traguardo dei 20 anni di storia dall'inaugurazione dell'istituto di ricerca di biologia e genetica molecolare che ha la sua sede a Camporeale.

Molto ricco il programma della serata, con inizio alle ore 18: Introduzione e saluti del presidente Ortensio Zecchino, colui che con grande tenacia, sacrifici e vigore ha scommesso sin dall'inizio su questo sogno diventato realtà e orgoglio nel mondo.

A seguire inaugurazione della mostra fotografica documentaria sulla storia dell’Istituto e concerto a cura del Maestro Nazzareno Carusi con Elene Sanadze (soprano) e Giovanni Noventa (chitarra). A conclusione momento conviviale ed esplorazione del cielo stellato nei giardini di Biogem.

Venti anni fa, in una solenne cerimonia, alla presenza di folte rappresentanze politiche, accademiche e scientifiche, Rita Levi Montalcini tenne a battesimo Biogem, nella sua sede di contrada Camporeale in Ariano Irpino.

E in occasione del 20° anniversario dell’evento, poste italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale recante la dicitura: “20° anniversario inaugurazione centro di ricerche Biogem - 14.7.2026 – 83031 Ariano Irpino (Av)".

Nello stesso giorno, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 sarà possibile timbrare con tale bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand allestito per l’occasione presso la sede della Biogem in Via Camporeale snc - 83031 Ariano Irpino (Avellino).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a poste Italiane Spa/Up Ariano Irpino/Sportello Filatelico, via Mancini, 10 – 83031 Ariano Irpino (Avellino).