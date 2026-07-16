Mercogliano in festa per le nozze di Diamante di Angelo e Annamaria Una giornata di straordinaria per i 60 anni di matrimonio di Angelo e Annamaria

Una giornata di straordinaria emozione e gioia quella che vede protagonisti Angelo Vecchiarelli e Annamaria D’Alessio, che tagliano oggi l’ambito traguardo del 60º anniversario di matrimonio. Un percorso di vita lungo sessant’anni, fatto di dedizione, valori condivisi e un amore che ha saputo resistere al tempo, diventando un esempio prezioso per l’intera comunità di Mercogliano.

A celebrare questo importante e raro anniversario – le cosiddette "Nozze di Diamante" – è in primo luogo il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che, insieme all’intera Amministrazione Comunale, esprime ad Angelo e Annamaria i più sentiti auguri: "Raggiungere sessant’anni di vita insieme è un traguardo che commuove e che rappresenta un punto di riferimento per le giovani generazioni. A nome dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza, giungano a questa splendida coppia i nostri più affettuosi auguri di serenità e salute".



Un traguardo così speciale è stato festeggiato con grande commozione dai figli Carmine, Elsa e Vittorio, unitamente al genero e alle nuore, che hanno voluto stringersi attorno ai genitori in un abbraccio ideale. Immensa la gioia dei nipoti Angelo, Lucrezia, Ludovica, Vittoria e Francesca, che vedono nei nonni la colonna portante della loro famiglia.



Ai festeggiamenti si uniscono, con affetto e stima, i parenti tutti, celebrando una storia d’amore che continua a illuminare la vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerli. Agli giungano, in questo giorno speciale, anche gli auguri sinceri per un futuro ancora ricco di momenti felici e condivisi.

