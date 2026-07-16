Ingv: cordoglio per la scomparsa del presidente dell'agenzia spaziale italiana Cordoglio per la morte di Teodoro Valente

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il direttore generale e tutto il personale dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) esprimono il più sincero cordoglio per la scomparsa di Teodoro Valente, presidente dell’agenzia spaziale italiana.

Con la sua competenza scientifica, la sua visione e il suo profondo senso delle istituzioni, Valente ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema della ricerca italiana, promuovendo il ruolo strategico delle tecnologie spaziali per l’osservazione della terra, l’innovazione e il progresso scientifico.

Nel corso del suo mandato, la collaborazione tra Asi e Ingv si è ulteriormente rafforzata, nella convinzione condivisa che la sinergia tra le istituzioni di ricerca rappresenti un elemento essenziale per affrontare le grandi sfide scientifiche e mettere la conoscenza al servizio del Paese.

L’Ingv si unisce al dolore della famiglia, dei colleghi dell’Asi e dell’intera comunità scientifica, ricordando con riconoscenza una figura di grande valore umano, scientifico e istituzionale.

Il presidente dell’Ingv, Fabio Florindo, ha dichiarato: "La scomparsa di Teodoro Valente rappresenta una grave perdita per l’intero sistema della ricerca italiana. Nel suo ruolo di presidente dell’Asi ha contribuito a rafforzare il valore della cooperazione tra le istituzioni scientifiche, consapevole che solo attraverso la collaborazione e la condivisione delle competenze è possibile affrontare le grandi sfide della conoscenza.

A nome dell’Ingv esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi dell’Asi e a tutta la comunità scientifica".