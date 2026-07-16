Estate Avellino, in terrazza 50 persone alla volta: si prenota con l'App Ingressi contingentati, chiarisce il delegato alla cultura, Luca Cipriano

Entra nel vivo il ferragosto avellinese. Tutto pronto per il cartellone degli eventi. Si parte il 22 luglio con la musica al centro storico.

Anche se non sono mancate le polemiche sugli eventi programmati dall’assessore alla cultura Luca Cipriano. Polemiche innscate dalla mancanza di iniziative nei quartieri e ultime, quelle per la capienza di posti sulla terrazza della Dogana, dove si terranno 15 concerti.

Quindi, ingressi contingentati, chiarisce il delegato alla cultura:

“Gli eventi sono ormai prossimi ad iniziare. Mercoledì prossimo partiremo con i mercoledì al centro storico – dichiara Cipriano - che daranno l'avvio di questo progetto estivo e poi si andrà avanti fino al sei settembre. Un cartellone ricchissimo, ci sono più di novanta eventi, in quasi quaranta giorni di attività, quindi ci siamo impegnati molto per dare alla città un programma ricco di appuntamenti.

Devo dire che abbiamo avuto un riscontro forte, molto positivo e molto attento della città e spiegheremo anche nei prossimi giorni tutte le modalità di accesso per i concerti.

Gli eventi sono tutti gratuiti, tutti liberi. L'unico evento che per evidenti motivi di spazio va contingentato, sono i quindici concerti dei musicisti del Conservatorio Cimarosa che faremo sul tetto della Dogana con una prenotazione on line, tramite una app, ci sarà un accesso di cinquanta - sessanta persone al massimo alla volta”.