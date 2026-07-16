Aiello del Sabato: ampliamento della rete di videosorveglianza

L'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento

aiello del sabato ampliamento della rete di videosorveglianza

Sicurezza urbana...

Aiello del Sabato.  


Grazie al finanziamento ottenuto, l’amministrazione comunale di Aiello del Sabato in provincia di Avellino, ha avviato i lavori di ampliamento della rete di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere e lettori automatici di targhe di ultima generazione.

Le nuove tecnologie consentiranno di rafforzare il controllo del territorio, supportando le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità attraverso strumenti avanzati di monitoraggio e analisi dei transiti veicolari.

L’intervento conferma il costante impegno dell’amministrazione nel potenziare i sistemi di sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela della comunità e una presenza sempre più efficace sul territorio.

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