Aiello del Sabato: ampliamento della rete di videosorveglianza

Grazie al finanziamento ottenuto, l’amministrazione comunale di Aiello del Sabato in provincia di Avellino, ha avviato i lavori di ampliamento della rete di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere e lettori automatici di targhe di ultima generazione.
Le nuove tecnologie consentiranno di rafforzare il controllo del territorio, supportando le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità attraverso strumenti avanzati di monitoraggio e analisi dei transiti veicolari.
L’intervento conferma il costante impegno dell’amministrazione nel potenziare i sistemi di sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela della comunità e una presenza sempre più efficace sul territorio.