Blackout a Valle, notte di disagi e timori per nuovi distacchi Almeno quattro interruzioni tra le 2.20 e le 4. Nessuna spiegazione ufficiale

Notte difficile nel quartiere Valle di Avellino, dove una serie di interruzioni dell’energia elettrica ha provocato disagi nelle abitazioni e preoccupazione tra i residenti. Il primo blackout è stato avvertito intorno alle 2.20. Nelle ore successive la corrente è mancata almeno altre tre volte, fino all’ultimo distacco delle 4, protrattosi per diversi minuti.

Un continuo spegnersi e riaccendersi di luci, climatizzatori ed elettrodomestici che ha svegliato numerose famiglie e alimentato il timore di possibili danni agli apparecchi collegati alla rete. Nella mattinata non risultavano comunicazioni preventive relative a lavori programmati né spiegazioni ufficiali sulle cause delle interruzioni.

Il caldo tra le possibili cause

Il sospetto dei residenti è che i blackout possano essere stati provocati da un sovraccarico locale della rete, sottoposta durante queste giornate a una domanda particolarmente elevata per il ricorso massiccio agli impianti di aria condizionata. Si tratta, tuttavia, soltanto di un’ipotesi: senza una verifica tecnica del distributore non è possibile stabilire se all’origine dei distacchi vi siano stati consumi eccezionali, un guasto su una linea o un problema a una cabina di trasformazione.

Episodi analoghi si erano già verificati ad Avellino durante precedenti periodi di caldo intenso, quando l’aumento dell’utilizzo dei climatizzatori aveva coinciso con interruzioni in diverse zone della città.

Il portale di E-Distribuzione consente di verificare le disalimentazioni inserendo il codice Pod della propria utenza, di segnalare un guasto e di seguirne lo stato. La società precisa inoltre che, in presenza di blackout o anomalie sulla rete, gli interventi vengono avviati per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

I rischi per negozi e condomini

Le interruzioni ripetute non rappresentano soltanto un fastidio domestico. Per le attività commerciali possono mettere in difficoltà frigoriferi, celle refrigerate, sistemi informatici, allarmi e apparecchiature indispensabili alla conservazione dei prodotti. Nei condomini l’attenzione riguarda soprattutto gli ascensori, che in caso di distacco improvviso possono fermarsi con persone all’interno.

A preoccupare sono anche gli sbalzi legati al ritorno della tensione, potenzialmente dannosi per dispositivi elettronici e impianti. Eventuali guasti o danni possono essere segnalati al distributore indicando i dati dell’intestatario e il codice Pod della fornitura.

La domanda dei residenti

Il punto resta ora comprendere perché i distacchi abbiano interessato proprio Valle e se esista il rischio che il fenomeno si ripeta nelle prossime notti. La successione ravvicinata dei blackout potrebbe indicare tentativi automatici di rialimentazione dopo un guasto temporaneo, ma anche questa ricostruzione necessita di una conferma tecnica.

Dal gestore della rete si attende quindi un chiarimento sulla natura dell’anomalia, sull’area effettivamente coinvolta e sugli eventuali interventi effettuati. Una comunicazione ritenuta necessaria soprattutto mentre le alte temperature continuano a spingere verso l’alto i consumi elettrici e rendono il funzionamento dei sistemi di raffrescamento essenziale per anziani, persone fragili, famiglie e attività economiche.