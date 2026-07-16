Avellino Basket: nuova casa in centro ed ecco il primo abbonamento Lombardi: "Contiamo sul calore e sul contributo di tutti gli appassionati"

L'Avellino Basket ha inaugurato la sua nuova casa, lo store ufficiale nel centro cittadino, anche con i primi abbonamenti per la stagione 2026/2027. Marco Covino è stato il primo a sottoscrivere la tessera nel settore della Tribuna Superiore. All'evento d'apertura dello store in corso Vittorio Emanuele ha preso parte anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza, e l'assessore comunale ad Annona, attività produttive e sviluppo commerciale ed artigianale, Ettore Iacovacci.

"Pronte altre iniziative"

"Siamo davvero entusiasti di inaugurare questo spazio nel pieno centro di Avellino. - ha affermato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - È un'idea su cui abbiamo lavorato a lungo con l'obiettivo di rendere l’Halley Campania Avellino Basket ancora più vicina alla sua gente. Questo store non deve essere vissuto semplicemente come un punto vendita, ma come una vera e propria casa dedicata alla squadra e ai suoi sostenitori. Abbiamo in programma numerose iniziative che svilupperemo proprio qui, contando sul calore e sul contributo di tutti gli appassionati".