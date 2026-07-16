Avellino: si accelera per il prestito di Fila dal Venezia Secondo giorno di ritiro a Rivisondoli per i biancoverdi

Si apre il secondo giorno di lavoro a Rivisondoli per l'Avellino dopo la prima seduta nel ritiro estivo sviluppata nel pomeriggio di ieri allo stadio comunale della città abruzzese e nelle scorse ore la dirigenza irpina ha operato l'accelerazione per Daniel Fila. Proprio alla vigilia della partenza per la preparazione precampionato i lupi hanno determinato lo sprint sull'attaccante ceco, classe 2002, di proprietà del Venezia, già immaginato nella sessione invernale di calciomercato.

Fu acquistato dai lagunari dopo la cessione di Pohjanpalo

Fila è reduce dai 6 mesi in prestito all'Empoli (due gol in dodici presenze) e fu acquistato dai lagunari nel febbraio 2025 in Serie A per rispondere all'uscita di Joel Pohjanpalo, ceduto al Palermo. L'Avellino lavora al prestito annuale con il Venezia per inserire Fila nel reparto avanzato della prossima stagione. C'è, di fatto, un'intesa di massima con gli arancioneroverdi. Ora gli irpini puntano a chiudere l'operazione con gli ultimi dettagli.