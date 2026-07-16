Furto nella Certosa di Lauro: recuperati arredi e quadro storici Tre arresti e una denuncia in Irpinia

I poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, facendo seguito all’attività di polizia giudiziaria della scorsa settimana che ha portato all’arresto di tre persone in flagranza di reato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, hanno deferito in stato di libertà un 52enne di Pago del Vallo di Lauro per il reato di furto aggravato all’interno della Certosa di San Giacomo.

Il furto

In particolare, presso la sua abitazione venivano rinvenuti arredi storici trafugati all’interno della struttura. Da un’ulteriore attività investigativa, venivano rinvenuti, in una campagna di Marzano di Nola, un quadro di rilevante interesse storico, artistico e patrimoniale ed un pianoforte a coda di particolare pregio.

La refurtiva

Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e sarà restituito all’avente diritto. La contestazione è allo stato provvisoria e la colpevolezza della persona denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio.