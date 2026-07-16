La Scandone Avellino saluta Cantone: "Legame speciale" Il club: "Impegno, professionalità e senso di appartenenza"

"Due stagioni. Un legame speciale. Un campionato conquistato insieme". La Scandone Avellino saluta Carlo Cantone dopo la promozione in Serie B Nazionale. "Grazie, Carlo Cantone, per aver onorato ogni giorno la maglia della Scandone Avellino con impegno, professionalità e senso di appartenenza. In questi due anni sei stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, contribuendo con il tuo lavoro, la tua esperienza e il tuo spirito di squadra alla crescita del gruppo fino al traguardo più bello: la vittoria del campionato".

"Grazie per ogni battaglia, ogni emozione e ogni momento condiviso"

"Lasci Avellino da campione, dopo aver scritto insieme a noi una pagina che resterà nella storia biancoverde. Da parte di tutta la famiglia Scandone, grazie per ogni battaglia, ogni emozione e ogni momento condiviso. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, umano e sportivo. In bocca al lupo, Carlo. E grazie di tutto".