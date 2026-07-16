Avellino, fuggì dalla Rsa e poi morì: direttrice e tre dipendenti a processo Il processo per loro inizierà a gennaio 2027 con le accuse di omicidio colposo in cooperazione

di Paola Iandolo

Non impedirono la fuga dell'81enne Raffaele Petroccione dalla Rsa di Parolise nel febbraio 2025: rinviate a giudizio quattro imputate, tra direttrice e dipendenti della "Dimora Gioiosa". Il processo per la direttrice A.G. e le dipendenti E.S., N.M., e E.M., inizierà il 21 gennaio 2027. Le difese, nel corso dell'udienza preliminare, avevano chiesto invece il proscioglimento dalle accuse di omicidio colposo in cooperazione tra loro. Il gup Antonio Sicuranza stamane ha sciolto la riserva stabilendo che le donne dovranno affrontare l'istruttoria dibattimentale. L’81enne Raffaele Petroccione – affetto da patologia grave – si è allontanato dalla Rsa intorno alle 15:30 del pomeriggio del 12 febbraio 2025, senza portare nulla con sé per poi essere ritrovato senza vita il 17 febbraio, poco distante dalla struttura Dimora Gioiosa deceduto per il freddo.

Le accuse

Le tre dipendenti – ad avviso del pm - avrebbero "violato i canoni elementari di vigilanza e sorveglianza, lasciando che Petroccione, non autosufficiente, si allontanasse da solo". Le indagate sono difese dagli avvocati Gaetano Aufiero, Marino Capone, Alessandra Del Mauro e Pasqualina Parrella. Le tre dipendenti con la loro condotta omissiva, avrebbero "consentito la fuga dell’anziano e la morte dello stesso, a causa del mancato coordinamento nella gestione durante il turno pomeridiano dalle 15 alle 16, pur avendo tutte e tre, in virtù della loro posizione di protezione loro affidata, il dovere giuridico di impedire l’evento".

La denuncia

I cinque figli e la moglie dell’anziano, rinvenuto cadavere il 17 febbraio 2025 - dopo cinque giorni di ricerche incessanti - avevano presentato una denuncia negli uffici della procura di Avellino contro la struttura sanitaria che per pochi giorni aveva ospitato il loro congiunto. A rappresentare i familiari dell’81enne di Fontanarosa, l’avvocato Armando Cogliano, del foro di Brescia.