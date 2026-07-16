Ariano: liquami fognari a cielo aperto nella vegetazione e odori nauseabondi Accade lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante

Liquami fognari a cielo aperto nei terreni e odori nauseabondi. Accade lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, zona Variante, al di sotto di una siepe, ben visibile da una cunetta. Stamane siamo stati sul posto dopo una serie di segnalazioni alla nostra redazione.

Sembrerebbe che le acque di scarico provengano a monte dalla zona di via Fontananuova o Petrara e che tale sversamento sia in atto da anni con inevitabili conseguenze per l'ambiente e a livello igienico sanitario.

Il problema sembra che sia stato già segnalato al comune nel corso degli anni ma senza soluzione.

Va ricordato che scaricare liquami non depurati nell'ambiente è un reato gravissimo punito dalla legge. Occorre individuare le causa, che potrebbero essere legate ad un eventuale guasto alla fossa biologica o un allaccio abusivivo.

Situazioni del genere che purtroppo sono all'ordine del giorno in molte zone e che si spera vengano individuate, accertate e punite. L'appello urgente è rivolto all'area tecnica del comune, Asl servizio igiene e profilassi, alto calore e polizia municipale, ognuno nelle rispettive competenze per accaertare di chi siano le responsabilità di questo scempio anbientale e adottare con la massima urgenza i dovuti provvedimenti.