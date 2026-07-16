Video: Caposele, cade in un tombino: recuperato dopo 7 ore dai vigili del fuoco Recuperato dai caschi rossi di Avellino. L’uomo fortunatamente non ha riportato traumi

Dalle ore 19:00 circa di ieri, mercoledì 15 luglio fino alle ore 02:00 di oggi,giovedì 16 luglio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio di Caposele, in via Mancini, per un soccorso a persona all’interno di un cantiere.

Un uomo di 38 anni, residente nel posto, era rimasto incastrato all’interno di un tombino e non riusciva a liberarsi autonomamente. La Sala Operativa del Comando, sita in via Zigarelli ad Avellino, ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Lioni, supportata da personale specializzato USAR (Urban Search And Rescue ), SAF (Speleo Alpino Fluviale) e GOS (Gruppo Operativo Speciale), con mezzi e attrezzature dedicate.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: i Vigili del Fuoco hanno utilizzato elettrodemolitori per creare lo spazio necessario al recupero e, successivamente, mediante tecniche SAF, hanno provveduto al recupero in sicurezza dell’uomo.

Sul posto presenti anche il Capo Turno di servizio e il Funzionario di Guardia del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, oltre ai Carabinieri delle Stazioni di Caposele e Montella, al personale del 118 di Caposele e Montella e alla Polizia Municipale di Caposele.

L’uomo, una volta recuperato, non ha riportato traumi ed è stato sottoposto ai controlli sanitari direttamente sul posto.