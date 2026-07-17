Core Academy, torna il percorso formativo che avvicina i laureati alle imprese L'iniziativa nasce dal patto tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e KPMG Advisory

Avvicinare i giovani laureati al mondo del lavoro. Torna Core Academy, giunto alla sesta edizione con la direzione scientifica del docente di economia della Federico II, il professore Paolo Ricci.

Cosa è Core Academy

È un percorso formativo che nasce nell’ambito della cooperazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e KPMG Advisory, finalizzata alla qualificazione e formazione di studenti, e destinato a promuovere la conoscenza e la capacità professionale, tecnica e scientifica nel comparto dei servizi pubblici e dei servizi sanitari e socio-sanitari. L'Academy è rivolta a 25 discenti, tra laureati triennali e magistrali in diversi ambiti di studio. La partecipazione è gratuita (previsto un contributo forfettario di viaggio e alloggio per i discenti residenti al di fuori della Regione Campania).

Il progetto didattico è articolato in 4 mesi (selezioni dei candidati nel mese di ottobre 2026; inizio attività novembre 2026) da svolgersi presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e presso e presso le realtà aziendali coinvolte.

Opportunità lavorative, ecco i risultati

Tasso medio di placement tra la I e la V edizione: circa il 70% dei discenti ha ricevuto una proposta lavorativa dall’azienda partner dell'iniziativa o da aziende del settore. I discenti che termineranno il percorso didatticoformativo saranno in grado di svolgere funzioni di supporto al middle e al top management, con possibili opportunità di ulteriore crescita e sviluppo nella carriera manageriale.

Il percorso formativo

La formazione sarà concentrata su alcuni temi fondamentali: trasformazione digitale e servizi innovativi; data governance, accountability e valore pubblico; business intelligence, indicatori di performance (kpi), dashboard e strumenti di data analytics; intelligenza artificiale, machine learning e ia generativa. al termine delle attività trasversali sono previsti specifici project works, definiti in base alle necessità strategico-organizzative dell’azienda partner.

Requisiti per partecipare

Laurea Triennale o Magistrale conseguita non prima dell'anno accademico 2022-2023 Età non superiore a 28 anni.

La scadenza per la partecipazione al bando è fissata al 30 settembre 2026. Per ulteriori informazioni: www.coreacademy.unina.it