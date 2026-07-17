Allerta meteo: Campo Coni, chiusura temporanea della struttura nelle ore calde Resterà chiuso da oggi fino a domani, sabato 18 luglio, dalle ore 12.00 alle ore 16.30

’Amministrazione Comunale informa che ha disposto la chiusura temporanea della struttura sportiva “Campo Coni” nella fascia oraria più calda della giornata.

Il provvedimento, a firma dell’assessore al Patrimonio Ettore Iacovacci e dell’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Giacobbe, si è reso necessario a seguito dell’allerta meteo per ondate di calore emessa dalla Protezione civile regionale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli utenti e dello staff.

Il Campo Coni di via Tagliamento resterà chiuso da oggi, venerdì 17 luglio, fino a domani, sabato 18 luglio, dalle ore 12.00 alle ore 16.30. La struttura resterà regolarmente aperta ed accessibile durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Si invita la cittadinanza a monitorare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla revoca dell’allerta.