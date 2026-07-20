I Camper dell’Asl a Forino per l’ultimo appuntamento di luglio Sabato ultima tappa del tour screening gratuiti della cervice uterina, della mammella, ed epatite C

Ultimo sabato di luglio dedicato alla prevenzione oncologica con l’ultima tappa del Summer Camp(er) dell’Asl Avellino. Il 25 luglio i Camper della Prevenzione faranno tappa a Forino, in via Roma presso Palazzo Caracciolo (Villa comunale) per offrire screening gratuiti della cervice uterina, della mammella, del colon retto e dell'Epatite C.

L'iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, punta a intercettare una platea sempre più ampia di cittadini sul territorio provinciale, facilitando l'accesso alle prestazioni sanitarie.

I cittadini potranno accedere gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria al numero 0825.464276, allo:

Screening della mammella: esecuzione della mammografia, prestazione riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni;

Screening della cervice uterina: esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell'HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni

Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

Screening dell'Epatite C (HCV): test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Uno spazio sarà inoltre dedicato alla donazione di organi con l’allestimento di un punto informativo dove gli operatori dell’Asl saranno a completa disposizione della cittadinanza per fornire chiarimenti, rispondere ai dubbi e raccogliere contestualmente le dichiarazioni di volontà di coloro che desiderano sottoscrivere l'adesione.

L'Asl Avellino invita tutta la popolazione target a sfruttare questa opportunità di prossimità per prendersi cura della propria salute.