Nasce "Partenio Creative Hub": a Summonte il progetto di rigenerazione Domani alle ore 18.30, presso il Complesso Castellare di Summonte.

Cultura, turismo, formazione, innovazione e sviluppo sostenibile saranno al centro della presentazione di "Partenio Creative Hub", il nuovo progetto di rigenerazione territoriale che verrà illustrato martedì 21 luglio 2026 alle ore 18.30, presso il Complesso Castellare di Summonte.

L'iniziativa punta a trasformare l'ex Albergo Scuola in un polo di riferimento per il territorio del Partenio, con l'obiettivo di coniugare recupero del patrimonio, crescita economica e nuove opportunità per le giovani generazioni. Il progetto coinvolge i Comuni di Summonte, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina e Sant'Angelo a Scala, in collaborazione con la Fondazione Ampioraggio, all'interno di una strategia condivisa di sviluppo sostenibile.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Summonte, Ivo Capone, seguito dalla presentazione del progetto affidata a Giuseppe De Nicola, direttore della Fondazione Ampioraggio, e a Giovanna Ruggiero, presidente della stessa Fondazione.

L'incontro vedrà inoltre gli interventi dei sindaci dei Comuni partner: Vittorio D'Alessio (Mercogliano), Luigi Marciano (Ospedaletto d'Alpinolo), Amato Rizzo (Pietrastornina) e Carmine De Fazio (Sant'Angelo a Scala), a testimonianza della forte sinergia istituzionale che sostiene l'iniziativa.

La tavola delle riflessioni sarà arricchita dai contributi di Angelo Petitto, presidente di Confindustria Avellino, Nello Pizza, sindaco di Avellino, Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, oltre ai consiglieri regionali della provincia.

Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali Vincenzo Cuomo, delegato al Governo del Territorio della Regione Campania, ed Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania. A moderare l'incontro sarà il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel (Canale 16).

Il Partenio Creative Hub si propone come un laboratorio permanente di idee e progettualità per rilanciare l'area del Partenio attraverso un modello di sviluppo che mette in rete istituzioni, imprese, mondo della formazione e comunità locali. Al centro dell'iniziativa vi è la rigenerazione dell'ex Albergo Scuola, simbolo di un patrimonio da restituire al territorio e trasformare in una concreta opportunità di crescita, innovazione e occupazione.

L'evento è aperto alla partecipazione di rappresentanti istituzionali, enti pubblici e stakeholder interessati al progetto.