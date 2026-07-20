Incendi in Irpinia, bruciano boschi e sterpaglie, elicotteri in azione Più incendi tra Ariano, Forino, San Michele di Serino

Giornata piena di interventi per i Caschi Rossi di Avellino, tra i quali si evidenziano quello degli incendi boschivi e di sterpaglie, con danni ad alberi e colture in genere; coinvolti territori di Ariano Irpino nella c/da Torreamando, sulla ex SS374 via Partenio Mercogliano, nel Comune di Forino dove è intervenuto il supporto aereo con Elicottero proveniente da Fisciano, poi in alcuni punti della SS7, ed in diversi punti intorno alla città di Avellino .

Inoltre, nel primo pomeriggio di ieri, un devastante incendio ha colpito la località di Contrada Cerreto, nel comune di San Michele di Serino. Le fiamme hanno rapidamente divorato circa 35.000 metri quadrati di area boschiva, composta prevalentemente da bosco ceduo e querceto. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per arginare il rogo: sul posto è intervenuta in prima battuta la Squadra AIB (Antincendio Boschivo) del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, seguita dal supporto di una squadra del Settore Forestazione della Provincia di Avellino, sotto il coordinamento dei DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) provinciali. A causa della notevole vastità dell'incendio e dell'impervietà della zona, che rendeva difficile l'accesso da terra, si è reso indispensabile l'intervento del supporto aereo. L'elicottero "Lima 3" ha così effettuato molteplici scarichi d'acqua per domare i focolai più critici, permettendo successivamente alle squadre a terra dei Vigili del Fuoco e della Provincia di completare le delicate operazioni di bonifica dei terreni coinvolti. In merito all'accaduto, le autorità raccomandano a tutta la popolazione di prestare la massima attenzione e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, specialmente in queste giornate estive caratterizzate da temperature altissime che aumentano drasticamente il rischio di roghi.