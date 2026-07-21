Petracca: "Investimento importante su comunità educanti e futuro dei giovani" Consiglio regionale della Campania: "Scuola viva"

Il nuovo avviso biennale del programma Scuola Viva, pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, segna un ulteriore passo avanti nelle politiche regionali dedicate alla scuola, all’inclusione e al contrasto della dispersione scolastica.

Il bando introduce importanti elementi di innovazione, a partire dalla programmazione biennale, dall’ampliamento delle scuole coinvolte e dal rafforzamento del ruolo delle comunità educanti.

E’ la posizione che esprime il gruppo consiliare del partito democratico presso il consiglio regionale della Campania.

"Scuola viva rappresenta una delle esperienze più significative realizzate in questi anni dalla Regione Campania perché ha saputo trasformare la scuola in un presidio permanente di comunità - dichiara il capogruppo Maurizio Petracca - Il lavoro svolto dall’assessore Andrea Morniroli va nella direzione giusta: dare continuità agli interventi significa consentire alle scuole di programmare con maggiore efficacia e costruire percorsi educativi più solidi e duraturi".

"Apprezziamo in particolare - prosegue Petracca - l’attenzione dedicata all’inclusione, all’accessibilità, all’orientamento e alla costruzione di reti territoriali. Sono elementi che rafforzano il ruolo della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di relazione, partecipazione e crescita civile. Contrastare la dispersione scolastica significa intervenire sulle fragilità prima che diventino esclusione sociale, investendo sulle persone e sulle comunità".

Per Petracca, il nuovo impianto del bando rappresenta anche un cambio di prospettiva nel modo di costruire le politiche pubbliche:

"La scelta - aggiunge - di favorire la collaborazione tra scuole, enti locali, terzo settore e realtà del territorio è un elemento di grande valore. Le sfide educative di oggi non possono essere affrontate da un solo soggetto: servono alleanze stabili, responsabilità condivise e una visione comune. È questa la forza del bando, che punta a costruire comunità educanti sempre più solide e capaci di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita.

Come partito democratico - conclude Petracca - continueremo a sostenere con convinzione tutte le politiche che investono sulla scuola, sull’inclusione e sulle opportunità per le nuove generazioni. Investire nell’educazione significa investire nel futuro della Campania".