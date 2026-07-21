Avellino, Moruzzi: "So cosa occorre e sono pronto alla sfida" Prime parole da calciatore biancoverde per il terzino sinistro dei lupi

"Ho sensazioni positive, sono entrato in un bellissimo gruppo, stiamo lavorando tanto per gli aspetti fisici e tattici. Sono convinto che faremo un buonissimo campionato": così Brando Moruzzi per le prime parole da calciatore biancoverde nel ritiro di Rivisondoli.

"Quanti tifosi nel settore ospiti a Empoli..."

"L'esperienza in difesa? Marco Sala è il competitor, cercherò di imparare tanto da lui, c'è tanta esperienza e sono convinto che crescerò molto. - ha spiegato il terzino sinistro dell'Avellino - A Empoli è stata una stagione da alti e bassi, ma formativa. Ho capito bene le difficoltà della Serie B. Non c'è nulla di scontato. Le mie qualità? Ho caratteristiche di spinta, voglio dimostrare tutto il mio potenziale. Sono molto contento di aver iniziato questa avventura con l'Avellino, sono rimasto stupito dal numero di tifosi al seguito ad Empoli. Il sud è formativo, fa crescere. Mister Zeman è un maestro, ero giovanissimo e sulla mentalità offensiva era molto chiaro: si può e deve fare un gol in più rispetto all'avversario. Baldini mi ha garantito l'equilibrio tra la concentrazione e la fase difensiva e ho fatto molto bene".