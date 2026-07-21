"Avanti per l'Irpinia": il PSI si confronta sul futuro del territorio Mercoledì 23 luglio alle ore 19 presso il Circolo della Stampa di Avellino

Un momento di confronto politico e programmatico dedicato al futuro dell'Irpinia. È questo l'obiettivo di "Avanti per l'Irpinia", l'iniziativa promossa dal PSI che si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 19 presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Nello Pizza, cui seguiranno gli interventi di esponenti di primo piano del Partito Socialista Italiano. Parteciperanno Carmine Di Sapio, consigliere PSI di Avellino, Michele Tarantino, segretario regionale del PSI Campania, ed Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo e segretario nazionale del PSI. A moderare l'incontro sarà Maria Picariello.

L'iniziativa si propone come un'occasione di riflessione sulle prospettive di sviluppo dell'Irpinia, affrontando temi legati alla crescita del territorio, alle politiche locali e al ruolo del Partito Socialista nel dibattito politico regionale e nazionale.