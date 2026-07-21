Corte dei Conti su istituto Zooprofilattico, Limone: fornirò chiarimenti La nota del direttore generale dell'Asl di Caserta, Antonio Limone

"In riferimento alle notizie d'informazione diffuse in queste ore, preciso che quanto notificato dalla Procura regionale della Corte dei Conti è un invito a fornire deduzioni e come tale un atto previsto dall'ordinamento che mi consentirà, entro i prossimi 45 giorni, di fornire chiarimenti e documentazione a pieno sostegno della mia posizione".

Lo dichiara in una nota il direttore generale dell'Asl di Caserta, Antonio Limone, ex manager dell'istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su delega della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, hanno notificato un invito a dedurre al termine dell'istruttoria, contestando un presunto danno erariale di oltre 314 mila euro.

"Pienamente fiducioso nella Magistratura, - conclude il dirigente - sono certo che ogni giudizio venga espresso esclusivamente all'esito del contraddittorio, nel pieno rispetto dell'imparzialità, del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, così come dimostrato linearmente in altre sedi".