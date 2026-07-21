Corte dei Conti su istituto Zooprofilattico, Limone: fornirò chiarimenti

"In riferimento alle notizie d'informazione diffuse in queste ore, preciso che quanto notificato dalla Procura regionale della Corte dei Conti è un invito a fornire deduzioni e come tale un atto previsto dall'ordinamento che mi consentirà, entro i prossimi 45 giorni, di fornire chiarimenti e documentazione a pieno sostegno della mia posizione".
Lo dichiara in una nota il direttore generale dell'Asl di Caserta, Antonio Limone, ex manager dell'istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su delega della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, hanno notificato un invito a dedurre al termine dell'istruttoria, contestando un presunto danno erariale di oltre 314 mila euro.
"Pienamente fiducioso nella Magistratura, - conclude il dirigente - sono certo che ogni giudizio venga espresso esclusivamente all'esito del contraddittorio, nel pieno rispetto dell'imparzialità, del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, così come dimostrato linearmente in altre sedi".