Falsi rimborsi spese nei Comuni di Flumeri e Rocca S. Felice: sospeso dipendente La Guardia di Finanza di Aversa esegue una misura cautelare nei confronti di un dipendente del Comune di San Cipriano d'Aversa, accusato di peculato e falso

La Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito un'ordinanza di sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e un sequestro preventivo di 356.586,45 euro nei confronti di un dipendente del Comune di San Cipriano d'Aversa, gravemente indiziato dei reati di peculato e falso ideologico in atto pubblico.

Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai finanzieri del Gruppo di Aversa, l'uomo avrebbe predisposto falsi mandati di pagamento per ottenere rimborsi relativi a presunte spese di viaggio. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che i viaggi indicati nei documenti non corrispondevano ai reali giorni e orari degli spostamenti effettuati.

L'indagato, oltre a essere dipendente del Comune di San Cipriano d'Aversa, ricopriva anche l'incarico di responsabile dell'ufficio finanziario nei Comuni di Flumeri e Rocca San Felice, in provincia di Avellino.

Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, i rimborsi sarebbero stati liquidati in assenza dei necessari provvedimenti amministrativi di impegno e liquidazione della spesa, utilizzando un capitolo di bilancio destinato alle spese del segretario comunale.

L'autorità giudiziaria ha disposto, oltre alla misura interdittiva, anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 356.586,45 euro.