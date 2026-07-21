Roccabascerana, annullato il sequestro di due depositi di attrezzi agricoli La decisione del Tribunale del Riesame di Benevento

Annullato dal Tribunale del Riesame di Benevento il sequestro preventivo di due depositi di attrezzi agricoli in costruzione a Roccabascerana. I giudici hanno infatti accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Angelo Leone, Grazia Luongo e Roberto Prozzo per i proprietari dei due immobili ai quali una ventina di giorni fa avevano apposto i sigilli i carabinieri forestali di Summonte, Cervinara, insieme a quelli di Avellino.

Il provvedimento, chiesto dalla Procura sannita, era stato adottato dal gip Roberto Nuzzo in una inchiesta

nata nel 2023 – riguarda anche altre due persone -, che ipotizza una presunta illegittimità dei permessi a costruire i manufatti, per i quali erano stati richiesti e in gran parte ottenuti contributi pubblici per il sostegno dell’imprenditoria agricola, per un ammontare complessivo di quasi settecentocinquanta mila euro.