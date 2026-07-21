Roccabascerana, annullato il sequestro di due depositi di attrezzi agricoli

Annullato dal Tribunale del Riesame di Benevento il sequestro preventivo di due depositi di attrezzi agricoli in costruzione a Roccabascerana. I giudici hanno infatti accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Angelo Leone, Grazia Luongo e Roberto Prozzo per i proprietari dei due immobili ai quali una ventina di giorni fa avevano apposto i sigilli i carabinieri forestali di Summonte, Cervinara, insieme a quelli di Avellino.
Il provvedimento, chiesto dalla Procura sannita, era stato adottato dal gip Roberto Nuzzo in una inchiesta
nata nel 2023 – riguarda anche altre due persone -, che ipotizza una presunta illegittimità dei permessi a costruire i manufatti, per i quali erano stati richiesti e in gran parte ottenuti contributi pubblici per il sostegno dell’imprenditoria agricola, per un ammontare complessivo di quasi settecentocinquanta mila euro.