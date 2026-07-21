Violentate a 10 e 16 anni: arrestato un idraulico di Avellino L'uomo avrebbe commesso le condotte durante prestazioni svolte presso le abitazioni delle vittime

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino, nei confronti di un uomo gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di violenza sessuale aggravata ai danni di due minori, entrambe di origine straniera.

L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e affidata ai militari del Nucleo Investigativo, ha consentito di ricostruire un quadro indiziario relativo a diversi episodi di presunti abusi.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo avrebbe commesso le condotte contestate durante alcune prestazioni lavorative svolte presso le abitazioni delle due vittime, approfittando della propria attività professionale.

Gli accertamenti svolti, basati su attività istruttorie, indagini telematiche e una complessa analisi delle informazioni investigative acquisite, hanno consentito di ricostruire quattro episodi violenza sessuale in danno di una bambina di dieci anni (verificatisi tra l'estate del 2025 e il periodo pasquale del 2026), nonché un episodio ai danni di una sedicenne (risalente al mese di novembre 2025 e caratterizzato da gravi molestie sessuali).

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'indagato è da ritenersi non colpevole sino all'eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna