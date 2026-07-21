Idraulico accusato di violenza sessuale su due minori: atteso l'interrogatorio Nelle prossime ore comparirà davanti al gip che ha firmato l'ordinanza di misura cautelare

di Paola Iandolo

Un idraulico sessantenne, originario dell'Alta Irpinia e con un ufficio anche ad Avellino, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni straniere, di 10 e 16 anni. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe approfittato degli interventi eseguiti nelle abitazioni delle vittime per compiere presunti abusi e molestie sessuali.

Le due ragazze avrebbero subito le violenze in momenti diversi, all'interno delle rispettive case nel capoluogo irpino. L'indagato è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. Nelle prossime ore, comparirà davanti al gip che ha firmato l'ordinanza per sottoporsi all'interrogatorio di garanzia. In quella sede - affiancato dai suoi legali - potrà tentare di chiarire la sua posizione.

Gli episodi accertati

La bimba di 10 anni avrebbe subito quattro episodi diversi di violenza tra l'estate 2025 e la Pasqua 2026. Mentre la 16enne avrebbe subito molestie sessuali a novembre 2025. L'uomo che svolgeva regolarmente l'attività di idraulico nelle case, è stato arrestato dai militari dell'Arma ed è stato trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato l'arresto. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Ora per i reati contestati e per la sua sicurezza, è stato collocato in isolamento per poi essere trasferito nel reparto che ospita i sex offender.

L'attività investigativa

Inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino, guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele, e delegata ai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Le indagini sono state condotte anche per via telematica e la raccolta di informazioni investigative. È stato così possibile ricostruire gli episodi contestati che hanno delineato un quadro indiziario a carico dell’indagato in relazione a diversi episodi di violenza sessuale.