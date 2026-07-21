"A(r)marsi con cinque ciottoli": si presenta il ibro di don Roberto Faccenda Un appuntamento dedicato alla cultura, alla riflessione e al dialogo in Irpinia a Vemticano

Un appuntamento dedicato alla cultura, alla riflessione e al dialogo attende la comunità di Venticano. Domani, martedì 22 luglio, alle ore 19:30, in Piazza Santa Maria, sarà presentato il libro “A(r)MARSI con cinque ciottoli” di don Roberto Faccenda.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia SS. Maria e Alessio e rappresenta un’occasione di incontro aperta a tutti per approfondire i temi affrontati nel volume e condividere un momento di crescita personale e comunitaria.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Venticano, Arturo Caprio, e del parroco don Ivan Bosco. A dialogare con l’autore sarà Barbara Ciarcia, giornalista de Il Mattino, che accompagnerà il pubblico in un confronto sui contenuti e sul messaggio del libro.

Al termine della presentazione è previsto il tradizionale firmacopie, durante il quale i partecipanti potranno incontrare l’autore e ricevere una copia autografata del volume.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di incontri dedicati alla diffusione di “A(r)MARSI con cinque ciottoli”, un’opera che continua a coinvolgere lettori di tutte le età, promuovendo riflessioni sui valori, sulle relazioni e sul cammino di crescita personale.