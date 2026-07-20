Via Aldo Pini e via Colombo abbandonate all'incuria: la rabbia dei residenti La rabbia dei residenti: "Serve un intervento immediato"

Via Aldo Pini e via Colombo, ad Avellino, versano in uno stato di evidente incuria. Erbacce, vegetazione incolta e marciapiedi invasi dal verde rendono difficoltoso il passaggio e alimentano il malcontento dei residenti, che da tempo chiedono un intervento di manutenzione.

Secondo le segnalazioni dei cittadini, la situazione peggiora di settimana in settimana, con cespugli ed erbe infestanti che occupano ampi tratti delle strade, compromettendo il decoro urbano e creando disagi a pedoni e automobilisti.

A rendere ancora più complicate le operazioni di pulizia sarebbe la presenza di una rete metallica installata lungo uno dei tratti interessati. I residenti sottolineano come questa barriera impedisca di effettuare una pulizia accurata anche dal lato del cortile, favorendo l'accumulo di vegetazione e rifiuti.

Da qui l'appello rivolto al sindaco di Avellino e agli uffici competenti affinché venga programmato un intervento tempestivo di sfalcio, pulizia e manutenzione dell'area. I cittadini chiedono non solo un'azione immediata per ripristinare il decoro delle due strade, ma anche una manutenzione periodica che eviti il ripetersi di situazioni di degrado.

«Non chiediamo interventi straordinari – è il messaggio dei residenti – ma una manutenzione costante che garantisca sicurezza, pulizia e rispetto per chi vive quotidianamente questo quartiere».