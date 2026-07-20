La Corona della Madonna in esposizione al Corso: è simbolo della città Ad Avellino questa mattina la consegna del prezioso monile presso la gioielleria Rossano

E' stata consegnata questa mattina la corona in oro puro per Maria Santissima Assunta nella sede della storica gioielleria del corso Vittorio Emanuele Rossano. Tasferita con cura e grazie al supporto di una scorta di Carabinieri, per garantire la massima sicurezza durante il tragitto, il prezioso monile affidato negli anni all'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, che custodisce il tesoro della Madonna Assunta, la splendida e preziosa corona è stata portata presso la gioielleria Rossano, dove sarà esposta in vetrina fino al prossimo 26 luglio, da oggi.

Un gesto d'amore e fede

Gli avellinesi e fedeli potranno così ammirare il prezioso monile, che racconta la fede e pietà popolare della comunità del capoluogo, che ad agosto celebrerà la sua Santa Patrona.

Roberta Rossano: la corona è simbolo della nostra comunità

"Ci sono storie che ci rendono orgogliosi da quasi 60 anni - spiega Roberta Rossano proprietaria della storica gioielleria del corso Vittorio Emanuele ad Avellino-

Nel 1966, la devozione degli avellinesi rese possibile la realizzazione della preziosa corona in oro puro per Maria SS. Assunta.

Pochi sanno che fu il Cav. Guido Andrea Rossano a occuparsi personalmente della fusione dell’oro donato, del trasporto del prezioso metallo e della realizzazione del manufatto, contribuendo a trasformare un gesto di fede collettiva in un’opera destinata a entrare nella storia della città.

Da generazioni custodiamo con orgoglio questa eredità, fatta di passione, artigianalità e legame con il Territorio.

Per noi non è solo un gioiello: è un simbolo che racconta chi siamo e il rapporto speciale che unisce la nostra famiglia alla comunità di Avellino.

La Corona sarà esposta nelle nostre vetrine fino al 26 luglio".