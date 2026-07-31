Ladri a casa del dottore Iannace, è la sesta volta: "Raid assurdi e inutili" Ancora ladri in azione a casa del primario del Moscati di Avellino. Il fratello: siamo addolorati

Ancora ladri in azione a casa del senologo e primario della Breast Unit dell'Ospedale San Giuseppe Moscati Carlo Iannace. Rabbia e indignazione tra Irpinia e Sannio per l'ennesimo insensato raid, il sesto, messo a segno a casa del dottore, simbolo della lotta al cancro. Stanotte a San Leucio del Sannio il ladro è entrato in azione muovendosi indisturbato nelle campagne che contornano la villa di famiglia del senologo. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere della videosorveglianza privata. Il bandito ha rotto una finestra per portarsi all'interno della casa e mettere a soqquadro ogni stanza.

Il fratello: siamo addolorati

"Tornano come sempre solo per devastare e non portare via nulla - spiega il fratello del senologo, il consigliere comunale di Avellino Gino Iannace -. Mio fratello non ha beni e preziosi, questi raid si risolvono in una iniutile devastazione a caccia del nulla. Siamo davvero addolorati e ringraziamo quanti in queste ore, per l'ennesima volta, ci stanno mostrando vicinanza e solidarietà. ".

Sui social è stato pubblicato il video dei ladri in azione. Un filmato condiviso e commentato con rabbia e amarezza da tanti.