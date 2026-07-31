Autovelox, Atripalda incasso milionario per multe da autovelox Seconda in Campania, battuta soltanto da Puglianello

Atripalda è il secondo comune della Campania per proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità accertate ai sensi dell'articolo 142 del Codice della strada. Secondo i rendiconti pubblici relativi agli incassi dichiarati dagli enti locali, il comune della provincia di Avellino ha registrato nel 2025 entrate pari a 1.010.455 euro, un dato che lo colloca alle spalle della sola Puglianello, in provincia di Benevento.

A guidare la graduatoria regionale è infatti Puglianello, con 1.142.806 euro di proventi. Sul terzo gradino del podio si colloca Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con 853.560 euro.

La classifica regionale

Ai piedi del podio si trova Torrecuso, nel Beneventano, con 827.713 euro, seguito da Gragnano con 690.719 euro. Completano la top ten Marcianise con 542.259 euro, Fragneto Monforte con 528.371 euro, Paupisi con 482.962 euro, Cellole con 470.223 euro e Ceppaloni con 315.259 euro.

La graduatoria prende in considerazione esclusivamente i proventi dichiarati dai Comuni per le violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso i sistemi di controllo previsti dall'articolo 142 del Codice della strada.

Sicurezza stradale e mesi estivi

L'eccesso di velocità continua a rappresentare una delle principali cause degli incidenti stradali. Il fenomeno assume un peso ancora maggiore durante il periodo estivo, quando aumenta il traffico sulle principali arterie regionali.

Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, in Campania nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono verificati 3.170 incidenti stradali con lesioni alle persone, pari al 29% del totale annuale. Un dato che conferma come la stagione estiva sia quella a maggiore rischio per la sicurezza sulle strade e che spiega l'attenzione crescente verso i controlli della velocità e le campagne di prevenzione.