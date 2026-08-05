Ferragosto, vertice Pd sul Concertone, Cipriano: Avellino non sarà spenta Concertone, trattative in corso e nomi sul tavolo. I rumors: ipotesi The Kolors o Nostalgia 90

Ferragosto ad Avellino, è corsa contro il tempo per organizzare il concertone dopo il forfait di Fedez per motivi di salute.

Stamane vertice in Comune dei consiglieri del Pd con il sindaco Pizza e l'assessore Cipriano per gli aggiornamenti. Sono ore di trattative serrate per provare a realizzare il concertone. In pole i The Kolors o Nostalgia 90, secondo le primissime indiscrezioni filtrate dal Palazzo, per la grande festa del sedici agosto, ma circolano anche altri nomi e ipotesi come quelli di Le Vibrazioni, Levante e Giusy Ferreri. Semplici rumors tutti da verificare. L'ufficio è al lavoro e solo nelle prossime ore si avranno certezze. E' corsa contro il tempo, con il super lavoro degli uffici e assessorato per trovare la quadra tra spesa e proposta in tempi strettissimi dopo il forfait del rapper Fedez per motivi di salute.

Concertone ad Avellino: ipotesi The Kolors

Stamane dunque vertice dei dem. Nella stanza del sindaco Pizza confronto su nomi e ipotesi, dunque, e l'assessore Cipriano spiega: «La volontà dell'amministrazione è di non tenere spenta la città il 16 agosto. Un artista, un evento, un'esibizione musicale ci sarà sicuramente. Fino all'ultimo stiamo cercando di trovare delle soluzioni per rimpiazzare Fedez, pur scontrandoci con i ritardi dovuti al fatto che, a questo punto della stagione, gli artisti sono già tutti impegnati». Cipriano mantiene il massimo riserbo sui possibili nomi al vaglio: «Sono trattative ancora del tutto aperte, fare nomi sarebbe poco opportuno. Se sarà possibile, la festa sarà ancora più bella; se non dovesse essere possibile, i fondi risparmiati saranno riutilizzati a Natale».

Sfuma l'ipotesi BigMama

Tra le opzioni valutate nell'immediato c'è stata anche quella di affidare la serata a BigMama, originariamente prevista come madrina dell'evento insieme a Fedez e affiancata da altri giovani artisti come Joseph, Frada e Tsunami. Un'ipotesi al momento congelata dall'assessore: «Al momento non ci sono le condizioni per far sì che questo diventi un concerto vero e proprio di oltre due ore di spettacolo. Stiamo valutando altre opzioni. BigMama è un'artista di origini irpine di grande sensibilità e che intendiamo valorizzare, insieme agli altri giovani della nostra città che si stanno affermando a livello nazionale. Se non sarà il 16 agosto, troveremo presto un'altra occasione».

L'amministrazione rivendica i 90 appuntamenti e respinge le critiche

Nel respingere le accuse dell'opposizione, che definisce «fuori luogo e inopportune», Cipriano rivendica la portata complessiva della rassegna estiva predisposta da giunta, sindaco e consiglieri: un programma che conta circa 90 eventi e che, secondo le stime dell'amministrazione, sta registrando un'ampia partecipazione di pubblico, come riscontrato durante la terza edizione dei "Mercoledì al centro storico".

Concerti, cinema e sport: il calendario va avanti

«Il 16 agosto è solo una parte del programma e non l'unico appuntamento», precisa l'assessore, ricordando gli eventi ancora in calendario che spaziano dalla musica al cinema, fino allo sport. Tra i nomi attesi in città figurano infatti Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Danilo Rea, il gruppo inglese Matt Bianco e i musicisti di Ennio Morricone. Spazio anche alle proiezioni cinematografiche in piazza Duomo e all'Eliseo, alle rappresentazioni teatrali e agli appuntamenti sportivi con le Notti dello Sport e la 24 Ore di basket.