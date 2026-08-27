Il gallo canterino: notte in bianco per i residenti, interviene il sindaco Gli abitanti della zona esasperati dalle performance canore del pennuto

Dimenticate la sveglia alle sei del mattino: qui il gallo ha deciso di abolire gli orari e trasformarsi in un cantante no stop. Nel centro storico del paese è scoppiato il "caso del gallo insonne", protagonista di una serenata notturna che, a quanto raccontano i residenti, va avanti ben oltre l'alba... anzi, per tutta la notte.

Le proteste sono arrivate fino al sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli, chiamato in causa dagli abitanti della zona esasperati dalle performance canore del pennuto. Questa mattina il primo cittadino, insieme alla Polizia Municipale, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

Il gallo vive nel giardino di un'abitazione del centro storico, accudito insieme ad altri galli e galline da una famiglia del posto. Un piccolo pollaio domestico che, però, si trova a pochi metri da numerose abitazioni, dove il "concerto" notturno sembra aver fatto perdere il sonno a più di qualcuno.

I residenti chiedono una soluzione che permetta di ristabilire la quiete pubblica, mentre il protagonista della vicenda, ignaro delle polemiche, continua a esercitarsi come se fosse in tournée.

Tra chi scherza proponendogli un contratto da tenore e chi sogna semplicemente una notte di silenzio, il caso è finito sotto l'attenzione del Comune. Ora spetterà agli accertamenti stabilire quale sarà il destino del gallo più chiacchierato del paese.

Perché, in fondo, è vero che il gallo dovrebbe annunciare il sorgere del sole. Ma quando decide di fare gli straordinari, anche la pazienza dei vicini finisce... all'alba.