FOTO | Avellino: via Generale Rotondi ancora interrotta, i cittadini protestano Diverse segnalazioni da parte degli automobilisti: prosegue lo stop in un senso di marcia

Resta parzialmente chiusa via Generale Giacomo Rotondi ad Avellino e i cittadini, non solo del capoluogo, protestano. Sulla strada sono in corso dei lavori, di rifacimento del manto stradale, ma anche e soprattutto dei sottoservizi, con l'obiettivo di risolvere definitivamente la problematica che ha spesso determinato lo stop al traffico lungo un'arteria strategica, che consente alle auto di raggiungere il centro cittadino da Rione Parco, dalla Bonatti e da Rione Ferrovia e viceversa. I lavori, però, risultano fermi da diversi giorni con l'impossibilità di risalire dall'incrocio verso Rione Parco costringendo, quindi, gli automobilisti a cambiare itinerario e con il senso unico obbligato in una traversa per raggiungere via Circumvallazione e Piazza Castello. Dopo Ferragosto la cittadinanza immaginava l'accelerazione per la riapertura completa della strada. Si conferma, invece, l'attesa per la fine dei lavori.