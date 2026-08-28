Lauro, spaccio di cocaina e crack: arrestati due giovani Sequestrati tre fucili provento di furto di cui uno con canne mozzate

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nell’ambito di mirati servizi di Polizia Giudiziaria volti a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un trentaduenne ed un ventisettenne, entrambi nolani, per detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina e crack.

Nella circostanza sono state sequestrate 22 dosi di sostanza stupefacente, 525 euro in banconote di vario taglio, un telefono cellulare utilizzato per l’attività di consegna della sostanza.

Nella mattinata l’arresto di entrambi è stato convalidato dal locale G.I.P. su richiesta del P.M. titolare del fascicolo e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Il Questore della Provincia di Avellino ha irrogato ai due la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pago del Vallo di Lauro per anni tre.

Lo stesso personale, nell’ambito di mirati servizi di rastrellamento predisposti per rinvenire armi utilizzate da appartenenti a clan criminali locali, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro nella campagna di Quindici 3 fucili di cui uno con canne mozzate. Le armi saranno analizzate dalla Polizia Scientifica del Gabinetto Regionale di Napoli per verificare se sono state utilizzate in azioni criminali.

Entrambe le attività investigative sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino