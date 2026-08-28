È la vigilia di Avellino-Vicenza, Nesta: "Conta solo vincere" Il tecnico: "Le parole della proprietà? Fanno piacere e sottolineo lo sforzo prodotto per Cheddira"

"Siamo stati battuti all'esordio e sappiamo quanto pesi il prossimo match. È l'ultima gara prima della chiusura del mercato, poi si tirerà la linea, domani sarà come una finale". Alessandro Nesta è molto chiaro nel pre-gara di Avellino-Vicenza, in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi". I lupi hanno inserito Walid Cheddira in gruppo e nel rush finale di calciomercato: "Due mesi fa Cheddira non potevi prenderlo. Ieri è stato possibile e stiamo chiudendo le operazioni che ci occorrono".

"Cheddira? Operazione che due mesi fa non era possibile"

"Conta vincere le partite e contro l'Arezzo potevamo vincerla. Le critiche? Quandoa dico che non importa, intendo che non posso farmi condizionare. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Simic e Moruzzi? Per struttura hanno bisogno del giusto tempo per trovare la condizione migliore e giocando la troveranno in fretta. Cheddira sta bene, si è allenato, sarà della partita e se ci sarà bisogno giocherà. Il mercato? Per dirvi delle dinamiche, sto attendendo un calciatore da giorni (Missori, ndr). Di Paolo? Bisogna capire la condizione, ma può darci sicuramente una mano. Le parole della proprietà? Fanno piacere, ma sottolineo lo sforzo prodotto proprio dalla società per arrivare a prendere Cheddira".