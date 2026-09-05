Anacomi e Misericordia Avellino: grande sinergia e associativismo La collaborazione siglata tra l'avvocato Della Porta e il presidente Dente

Negli ultimi anni l’Irpinia sta vivendo una stagione di forte vitalità associativa. In questo scenario si inserisce la sezione provinciale di Avellino Anacomi, associazione nazionale commissariato militare guidata dall’avvocato Antonio Della Porta che ha avviato progetti di orientamento e formazione in collaborazione con istituzioni e soggetti pubblici e privati.

La nuova collaborazione tra Anacomi Avellino e Misericordia Avellino, con il presidente Massimo Dente, in Irpinia rappresenta sempre più un presidio di coesione sociale, partecipazione civica e supporto alle istituzioni.

Ci saranno incontri pubblici di educazione alla legalità e al senso civico. In un territorio come l’Irpinia, che ha conosciuto difficoltà socio - economiche ma anche grandi esempi di solidarietà, proporre ai giovani modelli positivi di impegno civico è una scelta strategica.

Attraverso incontri nelle scuole, seminari pubblici e campagne di sensibilizzazione, le due realtà intendono promuovere: il rispetto delle regole e delle istituzioni; la cultura del volontariato e del servizio alla comunità.

La scelta di Anacomi e Misericordia di avviare un percorso comune va esattamente in questa direzione: non sovrapporsi, ma integrare competenze e risorse, offrendo alla comunità irpina servizi e opportunità più efficaci e capillari.

In prospettiva, la collaborazione potrà aprire la strada a ulteriori sinergie con altre associazioni e enti del territorio.