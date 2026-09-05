Incidente sull'Ofantina: scontro auto-moto: motociclista ferito al Moscati

A Manocalzati l'impatto. Ferito il biker 80enne

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Manocalzati.  

Scontro auto moto sull'Ofantina, un ferito al Moscati. Questa mattina al chiometro 308 dell'Ofantina, nel territorio di Manocalzati si è verificato un incidente tra un'auto ed una moto. Sul posto sono arrivati tempestivi i soccorsi di Polstrada e Sanitari. I sanitari hanno subito prestato soccorso al motociclista finito al suolo, mentre gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi del caso, per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Qualche leggero rallentamento si è registrato per consentire rilievi e soccorsi nell'area dell'impatto. Il centauro ottantenne è stato trasferito al Moscati dove è stato preso in carico dai sanitari del polo di assistenza in emergenza. 

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