Asl Avellino, ricostituito il Comitato dei sindaci: c'è carenza medici di base L'allarme di Capriglia Irpina: «Il 50% dei cittadini è senza medico di base»

Si è tenuta questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, ad Avellino, la Conferenza dei sindaci convocata dal primo cittadino Nello Pizza per la ricostituzione del Comitato di rappresentanza dell'ambito territoriale dell'Asl di Avellino.

L'assemblea ha rinnovato l'organismo, che svolge funzioni di indirizzo e rappresentanza, ma soprattutto ha rappresentato un'occasione di confronto sulla crescente emergenza legata alla carenza dei medici di base nei comuni della provincia di Avellino.

L'allarme di Capriglia Irpina: «Il 50% dei cittadini è senza medico di base»

A lanciare il grido d'allarme è stato il sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello, che ha denunciato una situazione ormai critica per il proprio comune.

«Almeno il 50% della popolazione del mio paese è senza un medico di base con ambulatorio a Capriglia».

Secondo il sindaco, da circa due anni, dopo il pensionamento del dottor Luigi Ametrano, molti residenti sono stati costretti a scegliere medici di famiglia nei comuni limitrofi. Una situazione che continua a peggiorare, perché anche quei professionisti stanno andando in pensione, costringendo i cittadini a rivolgersi a sedi ancora più lontane.

«Siamo costretti a scegliere medici sempre più distanti, con enormi disagi soprattutto per anziani e persone con disabilità», ha spiegato Picariello.

La richiesta all'Asl di Avellino e alla Regione Campania

Nel corso della Conferenza, il sindaco di Capriglia Irpina ha chiesto al nuovo Comitato di farsi garante affinché ogni comune disponga di un numero adeguato di medici di base in proporzione alla popolazione residente.

Attualmente, ha evidenziato, l'unico medico presente nel comune assiste circa il 50% dei cittadini, mentre il restante 50% è seguito da professionisti distribuiti in altri centri della provincia.

Picariello ha inoltre ricordato di aver già scritto alla direttrice generale dell'Asl di Avellino, Maria Morgante Conte, in attesa di un incontro, e ha rivolto un appello anche alla Regione Campania affinché intervenga rapidamente per affrontare un'emergenza sanitaria che interessa numerosi comuni irpini.

Chi sono i componenti del nuovo Comitato dell'Asl di Avellino

Al termine della Conferenza è stato ufficializzato il nuovo Comitato di rappresentanza dell'Asl di Avellino, composto da cinque sindaci in rappresentanza dei diversi distretti sanitari:

Avellino: Nello Pizza; Distretto di Ariano Irpino: Mario Ferrante; Distretto di Sant'Angelo dei Lombardi: Rosanna Repole; Distretto di San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello; Distretto di Taurano: Michele Buonfiglio.

Il nuovo organismo avrà il compito di rappresentare le esigenze dei territori nei rapporti con l'Asl, con particolare attenzione alle criticità della sanità locale, a partire dalla sempre più grave carenza dei medici di medicina generale nella provincia di Avellino.