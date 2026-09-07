Mariem: l'ex è accusato di tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona Il decreto di fermo resta al vaglio del GIP del Tribunale di Avellino per la convalida

Sull'episodio di violenza di genere a Calitri, con una 28enne di origini tunisine presa a martellate dall'ex compagno, fermato dai Carabinieri, ecco la nota della Procura della Repubblica di Avellino con ulteriori dettagli sulla vicenda. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona compiuti a carico della ex.

Il comunicato

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da questo Ufficio il 6 settembre 2026 a carico di un cittadino straniero, ventottenne, dimorante in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona compiuti a carico della ex compagna, cittadina straniera e coetanea dell'aggressore, anche lei domiciliata in questa provincia.

Le risultanze investigative - plurime e di diversa natura raccolte nell'immediatezza e nelle ore successive ai fatti, evidenziano, allo stato, che l'indagato, legato in passato alla vittima da una relazione sentimentale, nel primo pomeriggio del 5 settembre 2026 si sarebbe recato prima sul luogo di lavoro e poi presso l'abitazione della donna, venendo in un primo momento accolto in casa. In seguito, per ragioni ancora in corso di precisa definizione, legate al rifiuto della vittima di riallacciare la relazione con l'uomo, questi avrebbe reagito sferrandole violenti colpi di martello alla testa, al volto e altre parti del corpo, ferendola gravemente. Dopo averla aggredita, l'indagato avrebbe lasciato la donna - gravemente ferita - all'interno di una camera da letto che avrebbe, poi, chiuso dall'esterno, nascondendo la chiave; anche la porta d'ingresso all'abitazione veniva chiusa dall'esterno e la chiave nascosta, fatto che costringeva i Carabinieri a sfondare le due porte per consentire i soccorsi alla donna.

Prima di uscire di casa, l'uomo si sarebbe appropriato di una cospicua somma di denaro e del cellulare della vittima; dopo essersi cambiato i vestiti avrebbe poi provato a fuggire prendendo un pullman di linea diretto a Napoli. Il tempestivo intervento dei Carabinieri e l'immediata prima ricostruzione dell'accaduto consentiva, tuttavia, di rintracciare e fermare l'uomo all'autostazione dei pullman di Lioni (AV). La donna, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in eliambulanza al Pronto Soccorso dell'AOR di Potenza, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'indagato è attualmente ristretto presso la casa circondariale di Avellino; il decreto di fermo è al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino per la convalida. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari; per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna".