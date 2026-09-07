Avellino, testa al Palermo: due eventi con i tifosi in settimana Il programma degli allenamenti verso la gara contro i rosanero al "Partenio-Lombardi"

Ore di riposo per l'Avellino. Domani pomeriggio i lupi riprenderanno la preparazione al "Partenio-Lombardi" con un allenamento pomeridiano e con la seduta aperta a stampa e tifosi (porte aperte in tribuna Montevergine). I biancoverdi metteranno il Palermo nel mirino e ci saranno due eventi con i tifosi: domani sera la squadra parteciperà all'inaugurazione dello stadio comunale di Volturara Irpina, mercoledì una delegazione del club prenderà parte alla festa del club Onda Biancoverde di Prata di Principato Ultra. Domenica (ore 15) sarà sfida contro i rosanero al "Partenio-Lombardi".

Il programma allenamenti

Martedì ore 18 (porte aperte - tribuna Montevergine)

Martedì sera (inaugurazione stadio Volturara Irpina)

Mercoledì ore 17 (porte chiuse)

Mercoledì sera (festa club "Onda Biancoverde" a Prata P.U.)

Giovedì ore 11 (porte chiuse)

Venerdì ore 11 (porte chiuse)

Sabato ore 17 (porte chiuse)