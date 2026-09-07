Terribile incidente in Irpinia a Zungoli: si schianta con l'auto e muore La vittima è un 45enne del luogo

Notte di dolore in Irpinia a Zungoli. E' di un morto il triste bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto in contrada piano dell'olmo, la strada se così si può definire in questa zona particolarmente impervia alla "Civita", verso Anzano di Puglia, Vallesaccarda, Scampitella e San Sossio Baronia.

La vittima è un 45enne del luogo, Marco della Vista, molto conosciuto e stimato in paese. Quinto di sei figli, due donne e tre maschi, famiglia onesta e dedita al lavoro, era alla guida della sua Opel Astra, quando per cause in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo, si è schiantato violentemente contro un muretto, capovolgendosi sul lato guida dove sfortunatamente a causa del finestrino aperto sarebbe stato poi sobbalzato fortemente sull'asfalto pur restando all'interno del veicolo.

Uno schianto terribile che non gli ha dato scampo. Quando è arrivato sul posto un equipaggio dello Stie 118, dopo meno di cinque minuti a seguito di una segnalazione non c'era ormai più nulla da fare. Marco non dava già segni di vita a causa del violento impatto subito.

Arriviamo lungo la strada che porta al luogo dell'incidente insieme a Silvio, un volontario della protezione civile flumerese che con il collega Ennio hanno evitato che le auto potessero raggiungere la zona e ostacolare le operazioni. Non vi è illuminazione pubblica, è buio, difficile riconoscersi, ci si guarda a fatica negli occhi.

Rosa la sorella di Marco scoppia in lacrime e ci abbraccia: "E' mio fratello, ma non abbiamo ancora notizie Gianni di cosa sia accaduto, che peccato, non ci posso credere".

Percorriamo ancora un bel pò di strada a piedi prima di intravedere i lampeggianti accesi delle forze dell'ordine. C'è un silenzio cupo, dolore e incredulità. A parlare sono solo gli occhi. Non ci avviciniamo sul luogo della tragedia per rispetto dei familiari rimasti anche loro a distanza. Non serve e non sarebbe stato giusto. La strada è strettissima e attraversata continuamente da cinghiali. E se qualcuno di questi animali, abbia tagliato la strada a Marco? Una risposta che purtroppo nessuno potrà darci.

Sul posto i carabinieri della stazione di Ariano Irpino, insieme al nucleo radiomobile e i vigili del fuoco di Grottaminarda. La salma su disposizione della magistratura, trasferita dall'impresa di onoranze funebri Lo Conte nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per i relativi accertamenti medico legali.

Lavorava in un bar del paese Marco e si dedicava spesso al volontariato. Fino a qualche mese fa con la pubblica assistenza Vita, lo stesso equipaggio che ieri sera, primo fra tutti e con profondo dolore ha dovuto constatare purtroppo, la sua morte inaspettata e ingiusta.