Fruncillo: "Quanto accaduto a Calitri è inaccettabile" La presidente del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia: "Non voltiamoci dall’altra parte"

"Quello che è accaduto a Calitri è inaccettabile": così si apre la nota ufficiale social pubblicata da Ines Fruncillo, presidente del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia sull'episodio di violenza di genere a Calitri: "Una donna deve poter dire basta senza avere paura di essere minacciata, perseguitata o aggredita. Le leggi vanno applicate con fermezza, ma la violenza si combatte prima di tutto educando al rispetto, alla libertà dell’altro e a un principio semplice: amare non significa possedere. Alla giovane donna ferita va tutta la mia vicinanza e solidarietà".

"Responsabilità di tutti. E nessuno può chiamarsi fuori"

"A chi vive nella paura voglio dire: non aspettate che sia troppo tardi. Chiedete aiuto. E a chi vede, ascolta, intuisce: non voltatevi dall’altra parte. 1522 - antiviolenza e stalking, 112 - emergenze. Questa è una responsabilità che riguarda anche me, come donna, come madre, come esponente politico. E riguarda ciascuno di noi. In giorni segnati anche da tragedie nazionali che hanno sconvolto la Nazione, l’appello è uno solo: dobbiamo costruire insieme una comunità che sappia riconoscere, proteggere, educare e intervenire. Perché nessuna donna debba sentirsi sola davanti alla paura e nessuno possa più pensare che la violenza sia un fatto privato. È una responsabilità di tutti. E nessuno può chiamarsi fuori".