Calitri, il sindaco Galgano: "Tutti vicini a Mariem, ti aspettiamo" "In questo momento il pensiero più importante è rivolto a lei"

"Ho atteso prima di affidare a queste parole il mio pensiero, nella convinzione che, in un momento così delicato, fosse doveroso non interferire in alcun modo con il lavoro della magistratura e con le attività degli organi inquirenti. Innanzitutto, la notizia più importante e attesa è che Mariem non sia più in pericolo di vita. Ciò detto, quanto accaduto mi lascia sgomento e sento dal cuore di esprimerle la massima vicinanza, a nome mio e dell’intera comunità di Calitri": così, con una nota social, il sindaco del comune irpino, Attilio Galgano, sull'episodio di violenza di genere con la 28enne colpita con un'arma contundente dall'ex compagno.

"Il momento del rispetto e della responsabilità"

"Non è questo il momento per entrare nel merito della vicenda, né spetta a noi formulare giudizi o ricostruzioni. È il momento del rispetto, della responsabilità e della fiducia nelle Istituzioni chiamate ad accertare i fatti e che in pochissimo tempo, sin da ieri, hanno riportato la sicurezza sul nostro territorio. - ha affermato il primo cittadino di Calitri - Il mio e il nostro sincero ringraziamento va alla Procura della Repubblica di Avellino, al Nucleo Investigativo di Avellino e al Comando Stazione dei Carabinieri di Calitri per il determinante e tempestivo intervento e per l’attività di indagine che egregiamente stanno portando avanti. Un enorme ringraziamento, altresì, va al personale sanitario, ugualmente intervenuto in modo fondamentale e tempestivo".

"Che possa ritrovare presto la tranquillità che merita"

"Come comunità dobbiamo saper rimanere uniti, evitando ogni forma di speculazione, giudizio sommario o strumentalizzazione. Lasciamo che chi ne ha competenza svolga il proprio lavoro, nella certezza che ogni elemento sarà valutato nelle sedi opportune e che la giustizia farà il suo corso. In questo momento, il pensiero più importante resta rivolto a Mariem, con l’auspicio che possa superare quanto accaduto e ritrovare presto la tranquillità che merita. Noi la aspettiamo presto".