Avellino Basket: buon test contro la PSA (74-91) Assente Mollura a scopo precauzionale e l'infortunato Owens, minuti per Falappi e Zuccardi

"Abbiamo iniziato soft la partita, poi siamo cresciuti durante la gara ed abbiamo disputato un buon test dando spazio a tutti i componenti del roster": così coach Gennaro Di Carlo per la prova della sua Halley Campania Avellino Basket al PalaDennerlein contro la PSA Napoli Est. Finale di 74-91 per la squadra irpina, priva di Tariq Owens. Il lungo USA ha rimediato un’infrazione ossea composta a carico del comparto sacrale, ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate tra 15 giorni. Nella prova contro la PSA era assente anche Marco Mollura, ma solo a scopo precauzionale. Minuti per i giovani Falappi e Zuccardi.

I due roster

PSA Napoli Est: Galassi, Mennella, D'Offizi, Valentini, Sinagra, Lenti, Bonacini, Almansi, Tekavcic, Lucarelli. All. Gandini

Avellino Basket: Zerini, Francis, Della Rosa, Palumbo, Serpilli, Capogrande, Dell'Agnello, Falappi, Fresno, Zuccardi. All. Di Carlo