Modena-Avellino: le probabili formazioni, esodo biancoverde al "Braglia" Alle 15 la sfida per la terza giornata del campionato di Serie B

Alle 15 sarà calcio d'inizio per Modena-Avellino e Nesta dovrebbe puntare sulla continuità di modulo, il 3-5-2 che ha garantito il rilancio immediato nell'evoluzione dell'avvio stagionale per i lupi. Al lungodegente Fila, nell'elenco degli indisponibili si è aggiunto Palmiero, ai box per una infiammazione al ginocchio destro. Con Martinelli in porta si vola verso la conferma del pacchetto arretrato con Izzo, Simic ed Enrici. A centrocampo Faticanti dovrebbe prendere il posto di Palmiero con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala e con Moruzzi e Cancellotti esterni a tutta fascia. In attacco c'è il jolly Cheddira, ma appare difficile non ripartire da Russo e Favilli, decisivi nel 3-0 sul Vicenza. Dalla panchina tante soluzioni con gli ultimi acquisti Missori, Adamo e Di Paolo (Di Bitonto è out unicamente per motivi di lista). Esodo biancoverde con 1600 tifosi irpini nel settore ospiti del "Braglia".

Le probabili formazioni

Serie B

Terza Giornata

Modena-Avellino

Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso. All. Galloppa. A disp. Consiglio, Maran, Adorni, Folino, Odero, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Azzi, Imputato, Bacchin, Bozhanaj, Montevago

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Simic, Enrici; Cancellotti, Palumbo, Faticanti, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Cheddira, Biasci, Berenbruch, Sassi, Venturi, Sounas, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Moro e Di Giacinto

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Dionisi e Giua