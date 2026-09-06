Scandone Avellino: 93-93 nel test contro la Cestistica San Severo Dell'Imperio: "Siamo ancora all’inizio del nostro percorso: dobbiamo continuare a crescere"

Finale di 93-93 nei 40 minuti del test a San Severo contro la Cestistica e la Scandone Avellino rientra con buone indicazioni dalla Puglia. "Abbiamo avuto un approccio importante alla partita, mostrando fin dai primi possessi quello che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica. - ha spiegato il coach dei lupi, Ciro Dell'Imperio - Nel corso dell’amichevole abbiamo gestito i minutaggi e i carichi di lavoro in funzione della preparazione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del campionato. Tutti i ragazzi hanno risposto con grande impegno contro una squadra ostica, intensa e grintosa, che era già alla sua terza uscita stagionale. Per noi si è trattato di un test utile, dal quale ricaviamo indicazioni positive e diversi aspetti sui quali lavorare. Siamo ancora all’inizio del nostro percorso: dobbiamo continuare a crescere gradualmente, affrontando un passaggio alla volta, step by step". Mercoledì, alle 19.30, la Scandone affronterà Matese al PalaDelMauro per un nuovo test nella preseason.

Il tabellino dei lupi a San Severo

Scandone Avellino: Verazzo 15, Vecerina 11, Frattoni 19, Vedovato 12; Voltolini 13, Farias 4, Donda 4, Stefanini 1, Aramburu 14, Carullo A., Carullo C., De Blasio. All. Dell'Imperio