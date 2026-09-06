Calitri, 28enne colpita a martellate dall'ex: fermato dai Carabinieri Si indaga sulla dinamica e sul contesto in cui è maturato l'episodio di violenza

Nuovo episodio di violenza di genere, di violenza ai danni di una donna. Ieri pomeriggio, a Calitri, una 28enne tunisina è stata presa a martellate dal suo ex compagno, connazionale, che si era dato subito alla fuga. Pronto intervento da parte dei Carabinieri con l’uomo che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica e che dovrebbe essere convalidato nelle prossime ore dal GIP. La giovane è stata trasferita in elicottero presso l’ospedale di Potenza, dove ha ricevuto ulteriori cure dopo le prime sul posto da parte dei sanitari del 118. Ricoverata in prognosi riservata nel nosocomio del capoluogo lucano, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Indagini da parte dei Carabinieri

In base alla prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita con un’arma contundente e le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno chiesto immediatamente l’intervento da parte delle forze dell’ordine. Indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Calitri e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale per ricostruire la dinamica e comprendere il contesto dell’aggressione subita dalla 28enne, che lavora in un bar di Calitri da alcuni mesi.