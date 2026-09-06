Modena-Avellino: tabellino, formazioni e risultato Il match valido per la terza giornata del campionato di Serie B

La gara Modena-Avellino

Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Modena-Avellino. Terza giornata di campionato con Nesta che rinnova il 3-5-2 che ha garantito il rilancio contro il Vicenza e ci sono due novità per i lupi. Al posto dell'infortunato Palmiero c'è Palumbo da regista con l'ingresso di Di Maggio da mezzala destra. Sulla fascia destra subito Missori al posto di Cancellotti. Esodo biancoverde con oltre 1600 tifosi irpini al "Braglia".

Il tabellino

Serie B

Terza Giornata

Modena-Avellino

Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso. All. Galloppa. A disp. Consiglio, Maran, Adorni, Folino, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Azzi, Imputato, Bacchin, Bozhanaj, Montevago

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Simic, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Cancellotti, Sala, Pandolfi, Faticanti, Cheddira, Biasci, Berenbruch, Venturi, Sounas, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Moro e Di Giacinto

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Dionisi e Giua