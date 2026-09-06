Modena-Avellino: tabellino, formazioni e risultato

La gara Modena-Avellino
Alle 15 sarà calcio d'inizio per la sfida Modena-Avellino. Terza giornata di campionato con Nesta che rinnova il 3-5-2 che ha garantito il rilancio contro il Vicenza e ci sono due novità per i lupi. Al posto dell'infortunato Palmiero c'è Palumbo da regista con l'ingresso di Di Maggio da mezzala destra. Sulla fascia destra subito Missori al posto di Cancellotti. Esodo biancoverde con oltre 1600 tifosi irpini al "Braglia".
Il tabellino
Serie B
Terza Giornata
Modena-Avellino
Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso. All. Galloppa. A disp. Consiglio, Maran, Adorni, Folino, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Azzi, Imputato, Bacchin, Bozhanaj, Montevago
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Simic, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Favilli. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Cancellotti, Sala, Pandolfi, Faticanti, Cheddira, Biasci, Berenbruch, Venturi, Sounas, Adamo, Di Paolo
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Moro e Di Giacinto
Quarto ufficiale: Perenzoni
VAR e AVAR: Dionisi e Giua